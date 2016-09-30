 Yok artık PFDK! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Yok artık PFDK!

    Yok artık PFDK!

    ’un Konyaspor’u 1-0 yendiği maçta hatalı kararları ile saç baş yolduran hakem Serkan Çınar’a tepki gösteren bordo-mavili hocayı kurul cezalandırdı. Taraftarlar sosyal medyada isyan etti

    'un 1-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçında 'hakeme hakaret ettiği' gerekçesiyle tribüne gönderilen, ardından da PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Ersun Yanal'a iki maç ceza verildi. Tahkim'e yapılacak itirazdan sonuç çıkmazsa tecrübeli çalıştırıcısı, cezasını 'un Karabükspor ve Akhisar Bld ile oynayacağı karşılaşmalarda çekecek. Galatasaray derbisinde takımın başında olacak. PFDK'dan yapılan açıklamada, "'a 2 maç soyunma odası ve yedek kulübesine girme yasağı ile 26 bin TL ceza, Trabzonspor'a tribüne usulsüz seyirci aldığı gerekçesiyle 109 bin TL, yine tribüne gönderilen kulüp sorumlusu Görkem Ekal'a 1 maç ve 13 bin TL ceza verildi" denildi. Ancak bu karar bordo-mavililerden büyük tepki çekti.

    TFF'YE HİÇ GÜVENMİYORUZ!
    Konyaspor karşılaşmasında hatalı kararları ile tribünleri çileden çıkaran, Yanal'ı da haksız yere tribüne gönderen hakem Serkan Çınar büyük tepki çekmişti. Dün bordo-mavili hocaya bu cezanın gelmesi sonrası taraftar sosyal medyada ayaklandı. Kısa sürede Türkiye gündeminde ilk 10'a giren Ersun Yanal'a ceza konusunda taraftarlar özetle şunları yazdı: "TFF ve PFDK bizi hiç şaşırtmıyor. Yeni yönetim, yeni takım hiç fark etmez. İsmi Trabzonspor ise anında ceza. Diğerlerine verilen cezalar ile bizimkilere bakmak yeterli. Bu adaletsiz düzende nasıl başarılı olacağız ki? Yönetim sesini çıkarmalı ve gerekli tepkiyi anında göstermeli. Sonuçta hakem Serkan Çınar'ın kararları ortada. ve PFDK'ya hiç güvenimiz kalmadı."
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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