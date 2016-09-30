Yok artık PFDK!
Trabzonspor’un Konyaspor’u 1-0 yendiği maçta hatalı kararları ile saç baş yolduran hakem Serkan Çınar’a tepki gösteren bordo-mavili hocayı kurul cezalandırdı. Taraftarlar sosyal medyada isyan etti
Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçında 'hakeme hakaret ettiği' gerekçesiyle tribüne gönderilen, ardından da PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Ersun Yanal'a iki maç ceza verildi. Tahkim'e yapılacak itirazdan sonuç çıkmazsa tecrübeli çalıştırıcısı, cezasını Trabzonspor'un Karabükspor ve Akhisar Bld ile oynayacağı karşılaşmalarda çekecek. Galatasaray derbisinde takımın başında olacak. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Ersun Yanal'a 2 maç soyunma odası ve yedek kulübesine girme yasağı ile 26 bin TL ceza, Trabzonspor'a tribüne usulsüz seyirci aldığı gerekçesiyle 109 bin TL, yine tribüne gönderilen kulüp sorumlusu Görkem Ekal'a 1 maç ve 13 bin TL ceza verildi" denildi. Ancak bu karar bordo-mavililerden büyük tepki çekti.
TFF'YE HİÇ GÜVENMİYORUZ!
Konyaspor karşılaşmasında hatalı kararları ile tribünleri çileden çıkaran, Yanal'ı da haksız yere tribüne gönderen hakem Serkan Çınar büyük tepki çekmişti. Dün bordo-mavili hocaya bu cezanın gelmesi sonrası taraftar sosyal medyada ayaklandı. Kısa sürede Türkiye gündeminde ilk 10'a giren Ersun Yanal'a ceza konusunda taraftarlar özetle şunları yazdı: "TFF ve PFDK bizi hiç şaşırtmıyor. Yeni yönetim, yeni takım hiç fark etmez. İsmi Trabzonspor ise anında ceza. Diğerlerine verilen cezalar ile bizimkilere bakmak yeterli. Bu adaletsiz düzende nasıl başarılı olacağız ki? Yönetim sesini çıkarmalı ve gerekli tepkiyi anında göstermeli. Sonuçta hakem Serkan Çınar'ın kararları ortada. TFF ve PFDK'ya hiç güvenimiz kalmadı."
TFF'YE HİÇ GÜVENMİYORUZ!
Konyaspor karşılaşmasında hatalı kararları ile tribünleri çileden çıkaran, Yanal'ı da haksız yere tribüne gönderen hakem Serkan Çınar büyük tepki çekmişti. Dün bordo-mavili hocaya bu cezanın gelmesi sonrası taraftar sosyal medyada ayaklandı. Kısa sürede Türkiye gündeminde ilk 10'a giren Ersun Yanal'a ceza konusunda taraftarlar özetle şunları yazdı: "TFF ve PFDK bizi hiç şaşırtmıyor. Yeni yönetim, yeni takım hiç fark etmez. İsmi Trabzonspor ise anında ceza. Diğerlerine verilen cezalar ile bizimkilere bakmak yeterli. Bu adaletsiz düzende nasıl başarılı olacağız ki? Yönetim sesini çıkarmalı ve gerekli tepkiyi anında göstermeli. Sonuçta hakem Serkan Çınar'ın kararları ortada. TFF ve PFDK'ya hiç güvenimiz kalmadı."
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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