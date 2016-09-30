 Traore’ye önlem – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Traore’ye önlem

    Traore’ye önlem
    Fırtına'da Traore için özel önlem alınacak. Bu sezon 5 maçta 4 gol atan 27 yaşındaki Burkino Fasolu futbolcu; , Konyaspor ve gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavililere karşı oynadığı 6 maçta 6 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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