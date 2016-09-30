Trabzonspor Karabük'e gitti
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Karabük'e gitti.
Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 15.00 sıralarında Trabzon'dan, Kastomonu'ya hareket eden bordo-mavili kafile buradan kara yolu ile Karabük'e geçecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, sakatlıkları bulanan ve tedavileri süren Uğur Demirok ve Güral Vural dışında tüm futbolcuları Karabük kafilesine dahil etti. Bordo-mavililerin maçın ardından milli ara nedeniyle izin yapacağı belirtildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 1
Yorum
Abdullah Mor'dan pembe'den vazgeçemiyorsunuz nedense !!! Bu renkler sizi acaip çekiyor.
- Volkan’ın cezası bitti
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fb44_ manu'yü muhteşem 3 lü yıkacak.. emenike, lens, volkan..
- İdmana Can kattı
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engin Maşallah ne de tatlı cocukmuş. Allah şifa versin bu güzel yavruya
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