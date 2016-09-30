Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Karabük'e gitti.

Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 15.00 sıralarında Trabzon'dan, Kastomonu'ya hareket eden bordo-mavili kafile buradan kara yolu ile Karabük'e geçecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, sakatlıkları bulanan ve tedavileri süren Uğur Demirok ve Güral Vural dışında tüm futbolcuları Karabük kafilesine dahil etti. Bordo-mavililerin maçın ardından milli ara nedeniyle izin yapacağı belirtildi.