 Trabzonspor Karabük'e gitti – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Karabük'e gitti

    Trabzonspor Karabük'e gitti

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir ile karşılaşacak olan , Karabük'e gitti.

    Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 15.00 sıralarında Trabzon'dan, Kastomonu'ya hareket eden bordo-mavili kafile buradan kara yolu ile Karabük'e geçecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, sakatlıkları bulanan ve tedavileri süren Uğur Demirok ve Güral Vural dışında tüm futbolcuları Karabük kafilesine dahil etti. Bordo-mavililerin maçın ardından milli ara nedeniyle izin yapacağı belirtildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:35
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