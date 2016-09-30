 Trabzonspor ilkler peşinde – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    ilkler peşinde

    Trabzonspor ilkler peşinde

    Sezona istediği gibi başlayamayan , yarın oynayacağı Kardemir 'u mağlup ederek hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza atmak, hem de üst üste 2'nci defa kazanmak istiyor.

    Ziraat Kupası'nda Serhat Ardahanspor galibiyetinin ardından ligde Atiker Konyaspor'u da mağlup eden , yarın Kardemir 'a konuk olacak. Bordo mavili takımın saat 16.00'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacağı maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    KAZANAN KADRODA ISRAR
    Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden ilk 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Ersun Yanal'ın sadece orta sahada değişiklik yapabileceği, Atiker Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan Onazi'yi yeniden 11'e monte edebileceği belirtildi.

    17'NCİ RANDEVU
    Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta bordo mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.

    MEHMET EKİCİ KART SINIRINDA
    Trabzonspor'un, yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç öncesi Mehmet Ekici, kart sınırında bulunuyor. Mehmet Ekici'nin son olarak Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon ligdeki sarı kart sayısı 3'e ulaştı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan Mehmet Ekici, takmının ligde sahasında oynayacağı müsabakasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Yanal'da bu yüzden Mehmet Ekici'yi dikkatli olması konusunda uyardı.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:10
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