Trabzonspor ilkler peşinde
Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza atmak, hem de üst üste 2'nci defa kazanmak istiyor.
KAZANAN KADRODA ISRAR
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden ilk 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Ersun Yanal'ın sadece orta sahada değişiklik yapabileceği, Atiker Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan Onazi'yi yeniden 11'e monte edebileceği belirtildi.
17'NCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta bordo mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.
MEHMET EKİCİ KART SINIRINDA
Trabzonspor'un, yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç öncesi Mehmet Ekici, kart sınırında bulunuyor. Mehmet Ekici'nin son olarak Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon ligdeki sarı kart sayısı 3'e ulaştı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan Mehmet Ekici, takmının ligde sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Yanal'da bu yüzden Mehmet Ekici'yi dikkatli olması konusunda uyardı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:10
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Toplam 3
Yorum
Apaçık Sezon başında buraya yazmıştım bu bjk bu sene şampiyon olamaz 10 numara ve forvet sıkıntıları var diye.
- Portakal orda kal
Toplam 4
Yorum
Fenerbahçe Dün oynadıkları oyun gibi sürekli disiplinli, presli ve herkes istekli oynarsa Fenerbahçe Türkiye Liginin favorisi olur, Avrupada da yarı finale rahat çıkar. Umuduzum şampiyonluklar
- Gözler Terim'de
Toplam 1
Yorum
tt bilalide alması lazım bence feyenordan..
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