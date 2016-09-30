Trabzonspor ilkler peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahanspor galibiyetinin ardından ligde Atiker Konyaspor'u da mağlup eden Trabzonspor , yarın Kardemir Karabükspor 'a konuk olacak. Bordo mavili takımın saat 16.00'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacağı maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

KAZANAN KADRODA ISRAR

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden ilk 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Ersun Yanal'ın sadece orta sahada değişiklik yapabileceği, Atiker Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan Onazi'yi yeniden 11'e monte edebileceği belirtildi.



17'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta bordo mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü.



MEHMET EKİCİ KART SINIRINDA

Trabzonspor'un, yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç öncesi Mehmet Ekici, kart sınırında bulunuyor. Mehmet Ekici'nin son olarak Atiker Konyaspor maçında gördüğü kartla bu sezon ligdeki sarı kart sayısı 3'e ulaştı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan Mehmet Ekici, takmının ligde sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Yanal'da bu yüzden Mehmet Ekici'yi dikkatli olması konusunda uyardı.