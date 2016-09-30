 Sakat futbolcularda son durum – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Sakat futbolcularda son durum

    Sakat futbolcularda son durum

    Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural ile ilgili açıklama yaptı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Uğur Demirok ve Güray Vural'ın doktor kontrolünde saha çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir. Her iki oyuncumuzun maçına kadar hazır hale gelmeleri planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:21
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