Sakat futbolcularda son durum
Trabzonspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural ile ilgili açıklama yaptı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Uğur Demirok ve Güray Vural'ın doktor kontrolünde saha çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir. Her iki oyuncumuzun Akhisar Belediyespor maçına kadar hazır hale gelmeleri planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş rakibine fark attı
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligde iddiamızı sürdürmek için bu maçı kazanmalıyız.Eksiklerimiz var ama bunlar bahane olmamalı.
- Kartal rota değiştirdi
Toplam 4
Yorum
arsen l. 4-5-1 le Şampiyonlar liginde her takımı yener...Deplasmanda veya fiziği güçlü takımlara bunu uygulaması şarttır.Ve Şampiyonlar liginde yabancı oyuncular ağırlıklı olmalıdır. (Beck ve Rivaldo dahil)
- Onun lakabı: Kara Fırtına
Toplam 3
Yorum
Beşiktaşlı dost Bir beşiktaşlı olarak dün geceki oyunundan ve galibiyetinden dolayı sizleri tebrik ediyorum.
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