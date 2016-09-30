 Kombine alanlara forma dağıtıyoruz – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Kombine alanlara forma dağıtıyoruz

    Kombine alanlara forma dağıtıyoruz
    yönetimi, kombine alan taraftarların hediye formalarının dağıtılmaya başlandığını açıkladı. Resmi siteden, "Kombine alan taraftarlarımız hediye formalarını Sadri Şener Merkez Mağaza, Avni Aker Mağaza, TS Club Cemiyet Mağaza, Bakırköy, Ümraniye, TS Club TIR'ın alabilirler" açıklaması yapıldı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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