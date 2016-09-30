 Kastamonu’yu gidecekler – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Kastamonu’yu gidecekler

    Kastamonu’yu gidecekler
    FIRTINA, Süper Lig'in 6'ncı haftasında ile oynayacağı maç için Karabük'te havalimanı olmaması nedeniyle Kastamonu'ya gidecek. Yarın 14.30'da Trabzon'dan THY'ye ait özel uçak ile Kastamonu'ya hareket edecek kafile, buradan Karabük'e geçecek.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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