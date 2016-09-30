 Kasımda önemli hamleler – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Kasımda önemli hamleler

    Kasımda önemli hamleler
    Yönetim, kasım ayında nezdinde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. 'un, 'ye 'de gerekli cezaların verilmediği iddiasıyla yaptığı başvurunun duruşmasında bordo-mavili kulübün, çok detaylı bir ifade vermesi bekleniyor.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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