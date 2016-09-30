 Göçek yönetecek – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Göçek yönetecek

    Göçek yönetecek
    Bordo-mavili takımın yarın deplasmanda Karabükspor ile oynayacağı lig maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Kariyerinde en çok Trabzonspor'un karşılaşmalarını (33) yöneten Göçek ile Fırtına 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu sezonun ilk haftasında 'un Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği mücadelede de Göçek düdük çalmıştı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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