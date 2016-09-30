 Forvetlerin hedefi siftah – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Forvetlerin hedefi siftah

    Forvetlerin hedefi siftah

    Süper Lig'de ilk 5 haftada rakip fileleri havalandıramayan 'un forvetleri maçında siftah yapmak istiyor.

    İlk 5 haftada en fazla forma giyen forvet olan Suk, 320 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak geçen sezon ligin 32. haftasında Rizespor ile oynanan maçta 2 gol kaydeden Muhammet ile N'Doye de gol peşinde. Karadeniz ekibinin ilk 5 haftada attığı 3 golünün 2'sini Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1'ini de Yusuf Erdoğan atmıştı.

    BU TAKIM İYİ İŞLER ÇIKARACAK
    Yarın ile karşılaşacak 'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara güvendiklerini belirterek, "Bu takım iyi işler çıkaracak" dedi. Meriç, "Konyaspor maçında da bunun ışığını gördük. Mücadele eden bir takım izledik. Karabük karşılaşmasında da bu mücadeleyi göreceğiz. Bu takım maç kazanabilir, kaybedebilir ama mücadele ruhu ve arkadaşlık üst seviyede olacak. Bunu istiyorduk ve bunu başardık" diye konuştu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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