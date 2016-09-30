Forvetlerin hedefi siftah
Süper Lig'de ilk 5 haftada rakip fileleri havalandıramayan Trabzonspor'un forvetleri Karabükspor maçında siftah yapmak istiyor.
İlk 5 haftada en fazla forma giyen forvet olan Suk, 320 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak geçen sezon ligin 32. haftasında Rizespor ile oynanan maçta 2 gol kaydeden Muhammet ile N'Doye de gol peşinde. Karadeniz ekibinin ilk 5 haftada attığı 3 golünün 2'sini Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1'ini de Yusuf Erdoğan atmıştı.
BU TAKIM İYİ İŞLER ÇIKARACAK
Yarın Karabükspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara güvendiklerini belirterek, "Bu takım iyi işler çıkaracak" dedi. Meriç, "Konyaspor maçında da bunun ışığını gördük. Mücadele eden bir takım izledik. Karabük karşılaşmasında da bu mücadeleyi göreceğiz. Bu takım maç kazanabilir, kaybedebilir ama mücadele ruhu ve arkadaşlık üst seviyede olacak. Bunu istiyorduk ve bunu başardık" diye konuştu.
BU TAKIM İYİ İŞLER ÇIKARACAK
Yarın Karabükspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara güvendiklerini belirterek, "Bu takım iyi işler çıkaracak" dedi. Meriç, "Konyaspor maçında da bunun ışığını gördük. Mücadele eden bir takım izledik. Karabük karşılaşmasında da bu mücadeleyi göreceğiz. Bu takım maç kazanabilir, kaybedebilir ama mücadele ruhu ve arkadaşlık üst seviyede olacak. Bunu istiyorduk ve bunu başardık" diye konuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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