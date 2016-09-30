 Eskiler rakip oldu – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Eskiler rakip oldu

    Eskiler rakip oldu
    Yarınki maçta Karabük'te tanıdık yüzler Trabzonspor'a karşı oynayacak. 2007-08 yıllarında forması giyen Ahmet Şahin, 2008-2011 arasında bordo-mavililer için ter döken Ceyhun Gülselam, 2014-15'te Trabzonspor'a gelen Yatabare ve 2014-16 sezonları arasında Fırtına'da top koşturan Fatih Atik eski takımlarına karşı oynayacak.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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