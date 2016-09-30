Birlikte sevineceğiz
Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Ramil Sheidaev ve Matus Bero, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 5. Trabzon İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda düzenlenen imza gününe katıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda futbolcular ilk olarak kulübün lisanslı ürünler markası TS Club standını ziyaret etti. Futbolcular daha sonra kendileri için hazırlanan platformda taraftarlara imza dağıttı. Etkinlikte, Trabzonspor'un yeni sezon formalarına sahip taraftarlar, futbolculara formalarını imzalatıp, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilgi gösterilen Fırtına'nın Azeri futbolcusu Ramil'e ise taraftarlardan biri "Biz sana güveniyoruz. Tüm iş sizde" diye seslendi. Genç futbolcu da "Biz de sizi seviyoruz. Sizin mutluluğunuzu istiyoruz. Takım çok iyi olacak. Birlikte sevineceğiz" cevabını verdi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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