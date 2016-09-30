 Birlikte sevineceğiz – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Birlikte sevineceğiz

    Birlikte sevineceğiz

    Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Ramil Sheidaev ve Matus Bero, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 5. Trabzon İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda düzenlenen imza gününe katıldı.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda futbolcular ilk olarak kulübün lisanslı ürünler markası TS Club standını ziyaret etti. Futbolcular daha sonra kendileri için hazırlanan platformda taraftarlara imza dağıttı. Etkinlikte, 'un yeni sezon formalarına sahip taraftarlar, futbolculara formalarını imzalatıp, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilgi gösterilen Fırtına'nın Azeri futbolcusu Ramil'e ise taraftarlardan biri "Biz sana güveniyoruz. Tüm iş sizde" diye seslendi. Genç futbolcu da "Biz de sizi seviyoruz. Sizin mutluluğunuzu istiyoruz. Takım çok iyi olacak. Birlikte sevineceğiz" cevabını verdi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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