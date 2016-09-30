14. kez aklanırız
F.Bahçe’nin şikayeti nedeniyle CAS’a savunma yapan Trabzonspor: Şike yapan şahıslar, ‘kumpas’ dedikleri dosyayı kullanarak bizi şikayet ettiler.
Trabzonspor, F.Bahçe'nin şikayeti üzerine CAS'a dün savunma verdi. Siteden yapılan resmi açıklama şu şekilde: "Şikeli maçların oynandığı 2010-11'e ilişkin hak ve adalet mücadelemiz devam etmektedir. Bilindiği üzere; şike yapan şahıslar, şike dosyasının kumpas olduğunu iddia etmektedirler. Ne ilginçtir ki, aynı şahıslar, kumpas olarak adlandırdıkları dosyayı kullanarak kulübümüzü şikayet etmişlerdir. UEFA'nın bu şikayeti iki kez reddetmesinin ardından, bahsi geçen şahıslar, konuyu Lozan'da bulunan CAS 'a taşımışlardır.
AYAK OYUNU DEĞİL, AYAKLA OYNANIR
CAS duruşmasına Trabzonspor, UEFA, F.Bahçe avukatları ve CAS hakem heyeti katılmışlardır. 3 Temmuz 2011'den bu yana toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. Futbol ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur."
Yunus Emre SEL
AYAK OYUNU DEĞİL, AYAKLA OYNANIR
CAS duruşmasına Trabzonspor, UEFA, F.Bahçe avukatları ve CAS hakem heyeti katılmışlardır. 3 Temmuz 2011'den bu yana toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. Futbol ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur."
Yunus Emre SEL
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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