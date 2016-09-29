 Yeniden El Kaddouri – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Yeniden El Kaddouri

    Yeniden El Kaddouri

    Transfer döneminde ’li Omar El Kaddouri’yi kadrosuna katamayan ’un Faslı orta saha oyuncusu için devre arasında yeniden harekete geçeceği öğrenildi.

    Bordo-mavili yönetim, kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen kulübünün 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. Özellikle hücum hattında ilk 5 haftada sıkıntı yaşayan 'un devre arasında 26 yaşındaki Faslı orta saha için yeniden girişimde bulunacağı bildirildi. Bu sezon geride kalan 5 haftada kadroya giremeyen tecrübeli futbolcunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı biliniyor.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Faslı orta saha oyuncusunun ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Trabzonspor'un elini güçlendirdiği, yeni bir teklifle İtalya ekibinin kapısını çalabileceği belirtildi. Karadeniz ekibinin devre arası transfer döneminde Kaddouri'yi kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. 1.85 boyunda olan El Kaddouri, Belçikalı doğumlu ama Fas Milli Takımı'nı tercih etti. Fas ile 18 maça çıkıp 5 gol atan başarılı futbolcu bir dönem ve 'un da ilgilendiği bir isimdi. Milimetrik pasları, bitmeyen enerjisi ile tanınan Kaddouri için teknik direktör Ersun Yanal ısrarlı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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