Yağmur altında çalıştı
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenmanda ısınmanın ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural doktor kontrolünde düz koşu yaptı.
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın Karabük'e hareket edecek. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30'da Kastamonu'ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile kara yolu ile buradan Karabük'e geçecek.
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın Karabük'e hareket edecek. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30'da Kastamonu'ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile kara yolu ile buradan Karabük'e geçecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
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Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
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Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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