Traore endişesi
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da , Abdou Razack Traore endişesi yaşanmaya başlandı. Bordo-mavili takıma karşı boşu olmayan oyuncuyu Karadeniz ekibi markaj altına alacak.
Spor Toto Süper Ligi'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sezona iyi bir başlangıç yapan Abdou Razack Traore endişesi hakim. Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 gol atma başarısını gösteren oyuncunun Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda ise boşu yok. Kardemir Karabükspor'un etkili oyuncusu geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor'a karşı attığı gol ve asistlerle de dikkat çekiyor. Traore, bordo-mavililere karşı oynadığı 6 maçın 5'inde gol atma başarısı gösterdi.
Traore'nin Trabzonspor'a karşı Gaziantepspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavili takıma karşı 6 golü ve 2 asist'i bulunuyor.
Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore, Trabzonspor karşı oynadığı maçlarla yaptığı asistler ve attığı goller ise şöyle:
2013-2014 Sezonu Gaziantepspor 3 - 2 Trabzonspor (1 gol, 1 asist)
2013-2014 Sezonu Trabzonspor 2 - 1 Gaziantepspor (1 asist)
2014-2015 Sezonu Karabükspor 3 - 0 Trabzonspor (2 gol)
2014-2015 Sezonu Trabzonspor 3 - 2 Kardemir Karabükspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Trabzonspor 1 - 2 Konyaspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Konyaspor 3 - 0 Trabzonspor (1 gol)
Traore'nin Trabzonspor'a karşı Gaziantepspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavili takıma karşı 6 golü ve 2 asist'i bulunuyor.
Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore, Trabzonspor karşı oynadığı maçlarla yaptığı asistler ve attığı goller ise şöyle:
2013-2014 Sezonu Gaziantepspor 3 - 2 Trabzonspor (1 gol, 1 asist)
2013-2014 Sezonu Trabzonspor 2 - 1 Gaziantepspor (1 asist)
2014-2015 Sezonu Karabükspor 3 - 0 Trabzonspor (2 gol)
2014-2015 Sezonu Trabzonspor 3 - 2 Kardemir Karabükspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Trabzonspor 1 - 2 Konyaspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Konyaspor 3 - 0 Trabzonspor (1 gol)
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:20
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Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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