 Traore endişesi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Traore endişesi

    Traore endişesi

    Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir ile karşılaşacak olan 'da , Abdou Razack Traore endişesi yaşanmaya başlandı. Bordo-mavili takıma karşı boşu olmayan oyuncuyu Karadeniz ekibi markaj altına alacak.

    Toto Süper Ligi'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir ile 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan 'da, sezona iyi bir başlangıç yapan Abdou Razack Traore endişesi hakim. Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 gol atma başarısını gösteren oyuncunun Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda ise boşu yok. Kardemir Karabükspor'un etkili oyuncusu geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor'a karşı attığı gol ve asistlerle de dikkat çekiyor. Traore, bordo-mavililere karşı oynadığı 6 maçın 5'inde gol atma başarısı gösterdi.
    Traore'nin Trabzonspor'a karşı , Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavili takıma karşı 6 golü ve 2 asist'i bulunuyor.

    Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore, Trabzonspor karşı oynadığı maçlarla yaptığı asistler ve attığı goller ise şöyle:

    2013-2014 Sezonu Gaziantepspor 3 - 2 Trabzonspor (1 gol, 1 asist)
    2013-2014 Sezonu Trabzonspor 2 - 1 Gaziantepspor (1 asist)
    2014-2015 Sezonu Karabükspor 3 - 0 Trabzonspor (2 gol)
    2014-2015 Sezonu Trabzonspor 3 - 2 Kardemir Karabükspor (1 gol)
    2015-2016 Sezonu Trabzonspor 1 - 2 Konyaspor (1 gol)
    2015-2016 Sezonu Konyaspor 3 - 0 Trabzonspor (1 gol)
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Traore endişesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.