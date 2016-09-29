Trabzonspor'un forvetleri ilk peşinde
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada rakip fileleri havalandıramayan Trabzonspor'un forvet oyuncuları, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçında bu sezonki ilk gollerini atmaya çalışacak.
Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 4 maçta 287 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması halinde gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.
Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 5 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamazken, Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev alamadı ve gol şansı yakalayamadı.
Karadeniz ekibinin ilk 5 haftada attığı 3 golünün 2'sini Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1'ini de Yusuf Erdoğan atmıştı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:12
- Gecenin maçı Atletico'nun
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 kadro kalitesi city united chelsea barca madridin altında ama performans hepsinden iyi, simeone dünyanın en iyi t.direktörüdür.
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
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