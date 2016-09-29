Trabzonspor'da Traore endişesi
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da , Abdou Razack Traore endişesi yaşanmaya başlandı. Bordo-mavili takıma karşı boşu olmayan oyuncuyu Karadeniz ekibi markaj altına alacak.
Spor Toto Süper Ligi'in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sezona iyi bir başlangıç yapan Abdou Razack Traore endişesi hakim. Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 gol atma başarısını gösteren oyuncunun Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda ise boşu yok. Kardemir Karabükspor'un etkili oyuncusu geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor'a karşı attığı gol ve asistlerle de dikkat çekiyor. Traore, bordo-mavililere karşı oynadığı 6 maçın 5'inde gol atma başarısı gösterdi.
Traore'nin Trabzonspor'a karşı Gaziantepspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavili takıma karşı 6 golü ve 2 asist'i bulunuyor.
Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore, Trabzonspor karşı oynadığı maçlarla yaptığı asistler ve attığı goller ise şöyle:
2013-2014 Sezonu Gaziantepspor 3 - 2 Trabzonspor (1 gol, 1 asist)
2013-2014 Sezonu Trabzonspor 2 - 1 Gaziantepspor (1 asist)
2014-2015 Sezonu Karabükspor 3 - 0 Trabzonspor (2 gol)
2014-2015 Sezonu Trabzonspor 3 - 2 Kardemir Karabükspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Trabzonspor 1 - 2 Konyaspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Konyaspor 3 - 0 Trabzonspor (1 gol)
Traore'nin Trabzonspor'a karşı Gaziantepspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavili takıma karşı 6 golü ve 2 asist'i bulunuyor.
Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore, Trabzonspor karşı oynadığı maçlarla yaptığı asistler ve attığı goller ise şöyle:
2013-2014 Sezonu Gaziantepspor 3 - 2 Trabzonspor (1 gol, 1 asist)
2013-2014 Sezonu Trabzonspor 2 - 1 Gaziantepspor (1 asist)
2014-2015 Sezonu Karabükspor 3 - 0 Trabzonspor (2 gol)
2014-2015 Sezonu Trabzonspor 3 - 2 Kardemir Karabükspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Trabzonspor 1 - 2 Konyaspor (1 gol)
2015-2016 Sezonu Konyaspor 3 - 0 Trabzonspor (1 gol)
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göz-Göz zirvede
Toplam 1
Yorum
tam35 bekle süperlig biz geliyoruz
- "3 puanı kaçırdık"
Toplam 2
Yorum
karakartal Bundan sonra işimiz dahada zorlaştı.Gruptan çıkmamız için kalan 4 maçtan 7 puan çıkarmamız lazım.
- Zafer gecesi olsun
Toplam 8
Yorum
Fatih Kazanırsak süpriz olur bana 3 tane yermişiz gibi geliyor işallah oyle olmaz
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