 Trabzonspor yağmur altında çalıştı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    yağmur altında çalıştı

    Trabzonspor yağmur altında çalıştı

    , Kardemir maçı hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenmanda ısınmanın ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural doktor kontrolünde düz koşu yaptı.

    , Kardemir ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın Karabük'e hareket edecek. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30'da Kastamonu'ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile kara yolu ile buradan Karabük'e geçecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:03
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