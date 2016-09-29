Trabzonspor yağmur altında çalıştı
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenmanda ısınmanın ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok ve Güray Vural doktor kontrolünde düz koşu yaptı.
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın Karabük'e hareket edecek. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30'da Kastamonu'ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile kara yolu ile buradan Karabük'e geçecek.
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın Karabük'e hareket edecek. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 14.30'da Kastamonu'ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile kara yolu ile buradan Karabük'e geçecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gecenin maçı Atletico'nun
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 kadro kalitesi city united chelsea barca madridin altında ama performans hepsinden iyi, simeone dünyanın en iyi t.direktörüdür.
- Alkışlar Tosic’e
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Yorum
tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
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