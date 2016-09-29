 Trabzonspor ve Ersun Yanal'a kötü haber – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ve Ersun Yanal'a kötü haber

    Trabzonspor ve Ersun Yanal'a kötü haber

    PFDK, teknik direktörü Ersun Yanal'a 2 maç ceza verdi.

    Federasyonu'nun resmi internet sitesinden verilen cezayla ilgili yayınlalan açıklama şu şekilde:

    "TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 24.09.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, müsabakaya biletsiz seyirci alınması nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi GÖRKEM EKAL'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖZER BAYRAKTAR'ın, akreditasyon kartını başkasının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:48
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