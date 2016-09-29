Trabzonspor gözünü üst sıralara dikti
Spor Toto Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta sahasında Atiker Konyaspor galibiyetiyle kötü gidişe dur diyen Trabzonspor, gözünü üst basamaklara çevirdi.
Ligde çıkış arayan Trabzonspor, deplasmanda aynı puana sahip olduğu Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Sezona beklentilerin altında başlayan bordo-mavililer ligde zor günler geçirirken, Atiker Konyaspor galibiyeti ile biraz olsun kendine geldi. Üst üste yaşadığı puan kayıpları ile alt sıralara kadar gerileyen bordo-mavililer, 1-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetiyle 3 haftalık galibiyet özlemine son vererek puanını 6'ya yükseltti. Karadeniz ekibi, puan sıralamasında takımların birbirlerine yakın olması nedeniyle gözünü üst basamaklara çevirdi. Kendisi gibi 6 puana sahip olan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçta rakibini yenerek sıralamadaki yerini üstlere çekmeyi planlıyor.
İstatistikler değişecek mi
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkan Kardemir Karabükspor, ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-lacivertli ekip 2 galibiyeti ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek elde etti.
Trabzonspor ise oynadığı 5 maçta rakibi gibi 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezonla birlikte 5 maçtır dış sahada kazanamayan Trabzonspor, deplasman fobisini bu maçla birlikte yıkmayı hedefliyor. Aynı puana sahip olduğu rakibi Kardemir Karabükspor engelini aşmak isteyen Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı sonrası oluşan olumlu havayı sürdürmek istiyor.
Ersun Yanal'ın isteği
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'un analizlerini yardımcılarıyla birlikte yaparken, galibiyet serisini sürdürme adına son derece önemli bir müsabakanın kendilerini beklediğini oyuncularına aktardı. Deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor müsabakasının kendileri adına çok önemli bir viraj anlamı taşıdığına işaret eden deneyimli teknik adam, Atiker Konyaspor maçı sonrası yakalanan olumlu havanın dağılmaması ve sürmesi için herkesin 90 dakika boyunca mücadeleden ve kazanma arzusundan taviz vermemesini istedi.
Yanal savunma dizilişini koruyacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde, tüm maçları tek tek düşünmelerini istedi. Atiker Konyaspor maçında başarılı bir görüntü veren savunma kurgusunu bozmayı düşünmeyen Yanal, sağ bekte Zeki Yavru ve sol bekte ise Mustafa Akbaş'ın performansından memnun kaldı. Ersun Yanal'ın defansın ortasında Mustafa Yumlu ve Jan Durica'ya forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Karabükspor'da tanıdık yüzler
Öte yandan bir dönem Trabzonspor'da oynayan Kardemir Karabüksporlu oyuncular da dikkat çekiyor. 2007-2008 yıllarında Trabzonspor forması giyen Ahmet Şahin, 2008-2011 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Ceyhun Gülselam, 2014-15 sezonunda Trabzonspor'a gelen Mustapha Yatabare ve 2014-16 sezonları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen Fatih Atik eski takımlarına karşı forma giyecek isimler olacak.
İstatistikler değişecek mi
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkan Kardemir Karabükspor, ligde oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-lacivertli ekip 2 galibiyeti ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek elde etti.
Trabzonspor ise oynadığı 5 maçta rakibi gibi 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezonla birlikte 5 maçtır dış sahada kazanamayan Trabzonspor, deplasman fobisini bu maçla birlikte yıkmayı hedefliyor. Aynı puana sahip olduğu rakibi Kardemir Karabükspor engelini aşmak isteyen Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı sonrası oluşan olumlu havayı sürdürmek istiyor.
Ersun Yanal'ın isteği
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor'un analizlerini yardımcılarıyla birlikte yaparken, galibiyet serisini sürdürme adına son derece önemli bir müsabakanın kendilerini beklediğini oyuncularına aktardı. Deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor müsabakasının kendileri adına çok önemli bir viraj anlamı taşıdığına işaret eden deneyimli teknik adam, Atiker Konyaspor maçı sonrası yakalanan olumlu havanın dağılmaması ve sürmesi için herkesin 90 dakika boyunca mücadeleden ve kazanma arzusundan taviz vermemesini istedi.
Yanal savunma dizilişini koruyacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde, tüm maçları tek tek düşünmelerini istedi. Atiker Konyaspor maçında başarılı bir görüntü veren savunma kurgusunu bozmayı düşünmeyen Yanal, sağ bekte Zeki Yavru ve sol bekte ise Mustafa Akbaş'ın performansından memnun kaldı. Ersun Yanal'ın defansın ortasında Mustafa Yumlu ve Jan Durica'ya forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Karabükspor'da tanıdık yüzler
Öte yandan bir dönem Trabzonspor'da oynayan Kardemir Karabüksporlu oyuncular da dikkat çekiyor. 2007-2008 yıllarında Trabzonspor forması giyen Ahmet Şahin, 2008-2011 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Ceyhun Gülselam, 2014-15 sezonunda Trabzonspor'a gelen Mustapha Yatabare ve 2014-16 sezonları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen Fatih Atik eski takımlarına karşı forma giyecek isimler olacak.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Zafer gecesi olsun
Toplam 6
Yorum
Beşiktaşlı dost bu akşam galip gelerek 3 puan almanızı canı gönülden diliyorum.
- Yarın açıklayacak
Toplam 1
Yorum
Semih Terim ardayı almaz kupada istemeyenler şimdi terime arda neden yok diye eleştiriyor barçada o mevkii de oynayan herkes gol atar
- İstanbul’a geri dönmek harika duygu
Toplam 4
Yorum
bilal öztürk ikinci yarıda ozan oynuyamıyo onu al stoch u oyuna sür kadro iyi ama hoca değişiklikleri yerinde yapamıyo
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