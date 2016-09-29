"Şike mücadelemiz sürüyor"
Trabzonspor, CAS duruşmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz şike yapanlarla mücadelesini sürdürüyor" başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Bilindiği üzere; şike yapan şahıslar, şike dosyasının kumpas olduğunu iddia etmektedirler. Ne ilginçtir ki, aynı şahıslar, kumpas olarak adlandırdıkları dosyayı kullanarak kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmişlerdir. UEFA'nın bu şikayeti iki kez reddetmesinin ardından, bahsi geçen şahıslar, konuyu Lozan'da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımışlardır. 28 Eylül 2016 tarihinde CAS'ta yapılan duruşmaya; Trabzonspor, UEFA ve Fenerbahçe avukatları ve CAS hakem heyeti katılmışlardır. 3 Temmuz 2011'den beri farklı ulusal ve uluslararası mercilerde, toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. Futbol ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"Bilindiği üzere; şike yapan şahıslar, şike dosyasının kumpas olduğunu iddia etmektedirler. Ne ilginçtir ki, aynı şahıslar, kumpas olarak adlandırdıkları dosyayı kullanarak kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmişlerdir. UEFA'nın bu şikayeti iki kez reddetmesinin ardından, bahsi geçen şahıslar, konuyu Lozan'da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımışlardır. 28 Eylül 2016 tarihinde CAS'ta yapılan duruşmaya; Trabzonspor, UEFA ve Fenerbahçe avukatları ve CAS hakem heyeti katılmışlardır. 3 Temmuz 2011'den beri farklı ulusal ve uluslararası mercilerde, toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. Futbol ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gecenin maçı Atletico'nun
Toplam 1
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tsahmet07 kadro kalitesi city united chelsea barca madridin altında ama performans hepsinden iyi, simeone dünyanın en iyi t.direktörüdür.
- Alkışlar Tosic’e
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tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
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Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
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