 "Şike mücadelemiz sürüyor" – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    "Şike mücadelemiz sürüyor"

    "Şike mücadelemiz sürüyor"

    , CAS duruşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz şike yapanlarla mücadelesini sürdürüyor" başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

    "Bilindiği üzere; şike yapan şahıslar, şike dosyasının kumpas olduğunu iddia etmektedirler. Ne ilginçtir ki, aynı şahıslar, kumpas olarak adlandırdıkları dosyayı kullanarak kulübümüzü 'ya şikayet etmişlerdir. UEFA'nın bu şikayeti iki kez reddetmesinin ardından, bahsi geçen şahıslar, konuyu Lozan'da bulunan Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımışlardır. 28 Eylül 2016 tarihinde CAS'ta yapılan duruşmaya; , UEFA ve avukatları ve CAS hakem heyeti katılmışlardır. 3 Temmuz 2011'den beri farklı ulusal ve uluslararası mercilerde, toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:58
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