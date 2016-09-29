 Rakip Çorum Bld. – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Rakip Çorum Bld.

    Rakip Çorum Bld.
    2016-2017 Ziraat Kupası 3'üncü tur kura çekimi dün gercekleştirildi. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmalarda deplasmanda Çorum Bld ile karşı karşıya gelecek. Maç 25-26-27 Ekim'de oynanacak. Maçlarını 12 bin kişilik Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynayan 3. . Grup ekibi Çorum, bu sezon ilk 4 haftada 9 puan topladı.

    3 TANIDIK İSİM VAR
    Çorum'da Trabzonspor'a yabancı olmayan futbolcular var. Çorum'da Trabzonspor ve 1461'de da mücadele eden defans oyuncusu Abdullah Karmil ve yine 1461 Trabzon'un eski kaptanı Emrullah Kokoç ile bordo-mavililerden kiralık giden Selim Dilli forma giyiyor.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Çorum Bld. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle