KAP'a Akyazı açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapımı devam eden Akyazı Stadı’nın isim hakkı sponsorluğu hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu Maddesi uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması lüzumu görülmüştür: Akyazı'da yapımı devam eden stadyumumuz ile ilgili olarak son günlerde bazı medya organlarında yer alan isim sponsorluğu hakkındaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
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isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
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Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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