 KAP'a Akyazı açıklaması – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    KAP'a Akyazı açıklaması

    KAP'a Akyazı açıklaması

    Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapımı devam eden Akyazı Stadı’nın isim hakkı sponsorluğu hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

    Sportif Yatırım ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu Maddesi uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması lüzumu görülmüştür: Akyazı'da yapımı devam eden stadyumumuz ile ilgili olarak son günlerde bazı medya organlarında yer alan isim sponsorluğu hakkındaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:21
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