Forvetler ilk peşinde
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada rakip fileleri havalandıramayan Trabzonspor'un forvet oyuncuları, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçında bu sezonki ilk gollerini atmaya çalışacak.
Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 4 maçta 287 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması halinde gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.
Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 5 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamazken, Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev alamadı ve gol şansı yakalayamadı.
Karadeniz ekibinin ilk 5 haftada attığı 3 golünün 2'sini Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1'ini de Yusuf Erdoğan atmıştı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:19
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
Toplam 1
Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
Toplam 2
Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 5
Yorum
Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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