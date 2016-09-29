Forvetler ilk peşinde

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden transfer edilen ve ilk 5 haftada en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, 320 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandırmadı. Suk, Kardemir Karabükspor karşısında forma giymesi halinde bordo-mavili takımda ilk golünü kaydetmenin mücadelesini verecek.

Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 4 maçta 287 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması halinde gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.

Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 5 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamazken, Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev alamadı ve gol şansı yakalayamadı.

Karadeniz ekibinin ilk 5 haftada attığı 3 golünün 2'sini Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1'ini de Yusuf Erdoğan atmıştı.