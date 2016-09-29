Çay ile manzara ayrı bir keyif

Fırtına'nın sol beki İbanez, boş vakitlerinde Trabzon şehrini tanımaya çalışıyor. Şehre ve takıma kısa zamanda uyum sağlamaya çalışan İbanez, şehre yukarıdan bakan Boztepe'de semaverde çay içerek vakit geçirdi. Kendisine ait sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Şehre yukarıdan bakarak çay içmek ayrı bir keyif" dedi.



ASLA PES ETMEM

Luis Ibanez, yedek kalmayı sorun etmediğini ve mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. 28 yaşındaki sol bek "Pes etmek benim karakterime aykırı. Daha fazla forma şansı için yoğun şekilde çalışıyorum. Oynadıkça eksik yönlerimi gidereceğim" dedi.