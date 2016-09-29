 Akyazı'ya sponsor arayışı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Akyazı'ya sponsor arayışı

    Akyazı'ya sponsor arayışı

    , uzun zamandır stadın isim hakkı için yaptığı sponsorluk görüşmelerinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Vestel ile 5 yıl için 25 milyon euro’luk anlaşma imzalayacak.

    'un yapımına devam edilen Akyazı Stadı için uzun zamandır yaptığı sponsorluk görüşmelerinde son aşamaya geldi. Bir süre yabancı firmalarla görüşen Trabzonspor yöneticilerinin daha sonra yerli firmalarla temasa geçtiği ve ünlü yerli firmalardan Vestel ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği iddia edildi. Trabzonspor'un Vestel'den 5 yıl için yılda 5 milyon euro'dan toplam 25 milyon euro talep ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetim kurulunun yapılan görüşmelerin detaylarının basına sızmaması için yoğun çaba harcadığı ve 40 gün içerisinde açılması planlanan Akyazı Stadı'nın sponsorunun da o zaman kamuoyuna resmen duyurulmasının planlandığı ifade edildi.

    LOCA YALANLAMASI
    Öte yandan bazı yayın kuruluşları tarafından Akyazı'daki locaların satışıyla ilgili yayınlanan liste de kulüp tarafından yalanlandı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akyazı Stadyumu'nda satışa çıkardığımız locaları kimlerin aldığına dair bir kısım basın yayın kuruluşunda listeler yayınlanmıştır. Listeleri incelediğimizde bazı isimlerin tesadüfen denk geldiği görülmüştür. Yine listelerdeki bazı firma ve kurumların İstanbul'daki bir ya da birden çok kulübe ait stadyumlardaki localardan satın aldıkları zaten bilinmektedir. Haliyle bu firma ya da kurumların diğer stadyumlarda olduğu gibi Trabzonsporumuzun muhteşem stadyumu Akyazı'dan loca almaları/ alma durumunda olmaları da gayet doğaldır.

    MAKSATLI İŞLER
    Bunu 'olağanüstü' bir durum gibi ortaya koyarak söz konusu firma ve kurumlara karşı aleyhte kampanya başlatmak maksatlıdır, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Ayrıca söz konusu listedeki çok sayıda isim, firma veya kurum ile görüşme dahi yapılmamasına rağmen,"işte locaları alanlar"başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemelerini vurgularken, bu haberleri kaleme alan bir kısım basın yayın kuruluşlarını da hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verdi.


    Yunus Emre SEL
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akyazı'ya sponsor arayışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.