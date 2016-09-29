Akyazı'ya sponsor arayışı
Trabzonspor, uzun zamandır stadın isim hakkı için yaptığı sponsorluk görüşmelerinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Vestel ile 5 yıl için 25 milyon euro’luk anlaşma imzalayacak.
Trabzonspor'un yapımına devam edilen Akyazı Stadı için uzun zamandır yaptığı sponsorluk görüşmelerinde son aşamaya geldi. Bir süre yabancı firmalarla görüşen Trabzonspor yöneticilerinin daha sonra yerli firmalarla temasa geçtiği ve ünlü yerli firmalardan Vestel ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği iddia edildi. Trabzonspor'un Vestel'den 5 yıl için yılda 5 milyon euro'dan toplam 25 milyon euro talep ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetim kurulunun yapılan görüşmelerin detaylarının basına sızmaması için yoğun çaba harcadığı ve 40 gün içerisinde açılması planlanan Akyazı Stadı'nın sponsorunun da o zaman kamuoyuna resmen duyurulmasının planlandığı ifade edildi.
LOCA YALANLAMASI
Öte yandan bazı yayın kuruluşları tarafından Akyazı'daki locaların satışıyla ilgili yayınlanan liste de kulüp tarafından yalanlandı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akyazı Stadyumu'nda satışa çıkardığımız locaları kimlerin aldığına dair bir kısım basın yayın kuruluşunda listeler yayınlanmıştır. Listeleri incelediğimizde bazı isimlerin tesadüfen denk geldiği görülmüştür. Yine listelerdeki bazı firma ve kurumların İstanbul'daki bir ya da birden çok kulübe ait stadyumlardaki localardan satın aldıkları zaten bilinmektedir. Haliyle bu firma ya da kurumların diğer stadyumlarda olduğu gibi Trabzonsporumuzun muhteşem stadyumu Akyazı'dan loca almaları/ alma durumunda olmaları da gayet doğaldır.
MAKSATLI İŞLER
Bunu 'olağanüstü' bir durum gibi ortaya koyarak söz konusu firma ve kurumlara karşı aleyhte kampanya başlatmak maksatlıdır, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Ayrıca söz konusu listedeki çok sayıda isim, firma veya kurum ile görüşme dahi yapılmamasına rağmen,"işte locaları alanlar"başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemelerini vurgularken, bu haberleri kaleme alan bir kısım basın yayın kuruluşlarını da hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verdi.
Yunus Emre SEL
LOCA YALANLAMASI
Öte yandan bazı yayın kuruluşları tarafından Akyazı'daki locaların satışıyla ilgili yayınlanan liste de kulüp tarafından yalanlandı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akyazı Stadyumu'nda satışa çıkardığımız locaları kimlerin aldığına dair bir kısım basın yayın kuruluşunda listeler yayınlanmıştır. Listeleri incelediğimizde bazı isimlerin tesadüfen denk geldiği görülmüştür. Yine listelerdeki bazı firma ve kurumların İstanbul'daki bir ya da birden çok kulübe ait stadyumlardaki localardan satın aldıkları zaten bilinmektedir. Haliyle bu firma ya da kurumların diğer stadyumlarda olduğu gibi Trabzonsporumuzun muhteşem stadyumu Akyazı'dan loca almaları/ alma durumunda olmaları da gayet doğaldır.
MAKSATLI İŞLER
Bunu 'olağanüstü' bir durum gibi ortaya koyarak söz konusu firma ve kurumlara karşı aleyhte kampanya başlatmak maksatlıdır, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Ayrıca söz konusu listedeki çok sayıda isim, firma veya kurum ile görüşme dahi yapılmamasına rağmen,"işte locaları alanlar"başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemelerini vurgularken, bu haberleri kaleme alan bir kısım basın yayın kuruluşlarını da hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verdi.
Yunus Emre SEL
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
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isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
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Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Yorum
Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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