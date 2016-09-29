Akyazı'da Vestel sesleri
Trabzonspor, uzun zamandır stadın isim hakkı için yaptığı sponsorluk görüşmelerinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Vestel ile 5 yıl için 25 milyon euro’luk anlaşma imzalayacak.
LOCA YALANLAMASI
Öte yandan bazı yayın kuruluşları tarafından Akyazı'daki locaların satışıyla ilgili yayınlanan liste de kulüp tarafından yalanlandı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akyazı Stadyumu'nda satışa çıkardığımız locaları kimlerin aldığına dair bir kısım basın yayın kuruluşunda listeler yayınlanmıştır. Listeleri incelediğimizde bazı isimlerin tesadüfen denk geldiği görülmüştür. Yine listelerdeki bazı firma ve kurumların İstanbul'daki bir ya da birden çok kulübe ait stadyumlardaki localardan satın aldıkları zaten bilinmektedir. Haliyle bu firma ya da kurumların diğer stadyumlarda olduğu gibi Trabzonsporumuzun muhteşem stadyumu Akyazı'dan loca almaları/ alma durumunda olmaları da gayet doğaldır.
MAKSATLI İŞLER
Bunu 'olağanüstü' bir durum gibi ortaya koyarak söz konusu firma ve kurumlara karşı aleyhte kampanya başlatmak maksatlıdır, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Ayrıca söz konusu listedeki çok sayıda isim, firma veya kurum ile görüşme dahi yapılmamasına rağmen,"işte locaları alanlar"başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemelerini vurgularken, bu haberleri kaleme alan bir kısım basın yayın kuruluşlarını da hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verdi.
Yunus Emre SEL
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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