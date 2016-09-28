 Yanal’dan savunmaya tam not – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Yanal’dan savunmaya tam not

    Yanal’dan savunmaya tam not
    Teknik direktör Ersun Yanal, ligin başından bu yana sürekli değişim yaptığı savunmaya Atiker Konyaspor karşısındaki memnun kaldı. Dörtlü savunma sistemi ve oyuncuların performansından memnun kalan Yanal'ın Karabükspor karşısına da aynı savunma kurgusuyla çıkabileceği bildirildi. Bordo-mavili takımda sezon başından itibaren özellikle sağ bek ve sol bek mevkilerinde değişim yaşanmış ve bu bölgelerde Mustafa Yumlu, Güray Vural, İbanez, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru gibi isimler forma giymişti. Son Konya maçında sağ bekte Zeki, sol bekte ise Akbaş, Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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