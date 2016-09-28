Yanal’dan savunmaya tam not
Teknik direktör Ersun Yanal, ligin başından bu yana sürekli değişim yaptığı savunmaya Atiker Konyaspor karşısındaki memnun kaldı. Dörtlü savunma sistemi ve oyuncuların performansından memnun kalan Yanal'ın Karabükspor karşısına da aynı savunma kurgusuyla çıkabileceği bildirildi. Bordo-mavili takımda sezon başından itibaren özellikle sağ bek ve sol bek mevkilerinde değişim yaşanmış ve bu bölgelerde Mustafa Yumlu, Güray Vural, İbanez, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru gibi isimler forma giymişti. Son Konya maçında sağ bekte Zeki, sol bekte ise Akbaş, Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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