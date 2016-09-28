 ''UEFA'nın istediğini yaptık'' – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    '''nın istediğini yaptık''

    ''UEFA'nın istediğini yaptık''

    Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Bülbüloğlu, “Birçok yeni proje geliştirdik ve geliştirilecek projeler de var. Maaşlar tam gününde yatıyor. Oyunculara geçmişten kalan ödememiz yok” dedi.

    Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, ekonomik olarak kulübün önünü açtıklarını, başarılı saha sonuçlarının da taraftarın desteğiyle devamlılık kazanacağına inandığını söyledi. Bülbüloğlu, "'nın istediği 20 milyon euro'luk bir bütçeydi. Biz de bunu sağladık. Birçok yeni proje geliştirdik ve geliştirilecek projeler de var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Kulübün önünü açıyoruz. Dimdik ayaktayız. Maaşlar tam gününde yatıyor. Oyunculara geçmişten kalan ödememiz yok. Teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Saha sonuçları da artık iyiye doğru gidecektir. Taraftarımızın da desteğini sonuna kadar bekliyoruz. Başarılı saha sonuçları onlarla birlikte gelecektir. Birliktelik bizi başarıya taşıyacak" dedi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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