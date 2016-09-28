 Üç sezon için 350 bin euro – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Üç sezon için 350 bin euro

    Üç sezon için 350 bin euro

    ’u böyle kurtaracağız. İmkanı olan her Trabzonsporlu’nun bu adımı atması çok önemli”

    Bordo-mavili kulübe çağ atlatacak, yeni bir dönemin kapısını açacak olan Akyazı Stadı'nın açılışına kısa süre kala Trabzonlu iş adamları, kulübe Destek amaçlı loca almaya devam ediyor. Son jest Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta'dan geldi. Tam 350 bin euro (1 milyon 150 bin TL) ödeyip 3 yıllığına Akyazı'dan loca satın alan yöneticisinin bu hareketi bordomavili camiada büyük alkış topladı. Konuyla ilgili konuşan Usta, şunları söyledi:

    BU HERKESİN GÖREVİ
    "'u böyle kurtaracağız. Kulüp ekonomik olarak rahatlarsa, sahadaki oyuncudan daha fazla verim alınır. Bunun yöntemini budur. Bunu imkanı olan her Trabzonsporlu'nun atması gereken önemli adımlar olarak düşünüyorum. Ben de üzerime düşeni yaptım. El ele vermemiz gerekiyor."
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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