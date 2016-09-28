Üç sezon için 350 bin euro









“Trabzonspor’u böyle kurtaracağız. İmkanı olan her Trabzonsporlu’nun bu adımı atması çok önemli”



BU HERKESİN GÖREVİ

" Bordo-mavili kulübe çağ atlatacak, yeni bir dönemin kapısını açacak olan Akyazı Stadı'nın açılışına kısa süre kala Trabzonlu iş adamları, kulübe Destek amaçlı loca almaya devam ediyor. Son jest Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta'dan geldi. Tam 350 bin euro (1 milyon 150 bin TL) ödeyip 3 yıllığına Akyazı'dan loca satın alan TFF yöneticisinin bu hareketi bordomavili camiada büyük alkış topladı. Konuyla ilgili konuşan Usta, şunları söyledi: Trabzonspor 'u böyle kurtaracağız. Kulüp ekonomik olarak rahatlarsa, sahadaki oyuncudan daha fazla verim alınır. Bunun yöntemini budur. Bunu imkanı olan her Trabzonsporlu'nun atması gereken önemli adımlar olarak düşünüyorum. Ben de üzerime düşeni yaptım. El ele vermemiz gerekiyor." 28 Eylül 2016, Çarşamba Güncelleme: 22:34 Etiketler: TFF, Türkiye, Trabzonspor, Futbol