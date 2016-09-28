Trabzonspor'da Kaddouri ısrarı
Transfer döneminde Napolili Omar El Kaddouri’yi kadrosuna katamayan Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu için devre arasında yeniden harekete geçeceği öğrenildi.
Bordo mavili kulüp, kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen mali kriterler nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. Özellikle hücum hattında ilk 5 haftada sıkıntı yaşayan bordo mavililerin devre arasında 26 yaşındaki Faslı oyuncu için yeniden girişimde bulunacağı bildirildi.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Faslı orta saha oyuncusunun Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Trabzonspor'un elini güçlendirdiği, yeni bir teklifle İtalya ekibinin kapısını çalabilyeceği belirtildi. Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kaddouri'yi kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi.
6 İSİM SİFTAH YAPAMADI
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada Trabzonspor'da Esteban, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev forma şansı bulamayan isimler oldu. 6 oyuncu arasından Esteban ve Sheidaev, Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turunda Serhat Ardahanspor ile oynan maçta görev alırken, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir kupada mücadelesinde de şans bulamadı. Bordo mavililerde Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev, şu ana kadar ligde oynanan 5 maçta 18 kişilik kadroda dahi yer alamadı.
YENİ TRANSFERLER ŞEHRİ TANIYOR
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Luis İbanez, boş vakitlerinde Trabzon'u gezerek şehri tanımaya çalışıyor. 28 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu, sosyal medya hesabı instagramdan Boztepe'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, ''Şehre yukarıdan bakarak çay içmek ayrı bir keyif" yorumunda bulundu. Ibanez'in ve bir çok yabancı oyuncunun fırsat buldukça şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiği, yerli oyuncuların da onlara eşlik ettiği görüldü.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Faslı orta saha oyuncusunun Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Trabzonspor'un elini güçlendirdiği, yeni bir teklifle İtalya ekibinin kapısını çalabilyeceği belirtildi. Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kaddouri'yi kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi.
6 İSİM SİFTAH YAPAMADI
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada Trabzonspor'da Esteban, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev forma şansı bulamayan isimler oldu. 6 oyuncu arasından Esteban ve Sheidaev, Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turunda Serhat Ardahanspor ile oynan maçta görev alırken, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir kupada mücadelesinde de şans bulamadı. Bordo mavililerde Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev, şu ana kadar ligde oynanan 5 maçta 18 kişilik kadroda dahi yer alamadı.
YENİ TRANSFERLER ŞEHRİ TANIYOR
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Luis İbanez, boş vakitlerinde Trabzon'u gezerek şehri tanımaya çalışıyor. 28 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu, sosyal medya hesabı instagramdan Boztepe'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, ''Şehre yukarıdan bakarak çay içmek ayrı bir keyif" yorumunda bulundu. Ibanez'in ve bir çok yabancı oyuncunun fırsat buldukça şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiği, yerli oyuncuların da onlara eşlik ettiği görüldü.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Pereira ne kadar alacak?
Toplam 15
Yorum
6s Arap o kadar kazanmıyor diyor !! 2,7 milyon euro alıyormuş
- ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
Toplam 2
Yorum
......... SEN DAHA KONUŞUYORMUSUN SN BAŞKANIM . GS YIKIP GİTTİN.
- Gönüllerde taht kurdu
Toplam 5
Yorum
........... ÖZBEK FB KULÜBÜ BAŞKANINDAN KORKTUĞU İÇİN DEĞİL KENDİSİNE OLAN SAYGISINDAN DOLAYI FB İÇİN SÖZ SÖYLEMEMİŞTİR. SÖZ GÜMÜŞSE SUKUT ALTINDIR MİSALİ. BASIN BÖYLE ANLAMALI. SANKİ BASIN BAŞKA ŞEYİ İMA EDİYOR GİBİ. BÜYÜKLÜK OLARAK GS DÖRT ADIM ÖNDE GİBİ. BUNDAN DOLAYIDA FB BAŞKANI GS YIN YOLUNU İZLEMEĞE ÇALIŞIYOR.
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