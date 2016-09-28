 Trabzonspor'da Kaddouri ısrarı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da Kaddouri ısrarı

    Trabzonspor'da Kaddouri ısrarı

    Transfer döneminde Napolili Omar El Kaddouri’yi kadrosuna katamayan 'un Faslı orta saha oyuncusu için devre arasında yeniden harekete geçeceği öğrenildi.

    Bordo mavili kulüp, kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen mali kriterler nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. Özellikle hücum hattında ilk 5 haftada sıkıntı yaşayan bordo mavililerin devre arasında 26 yaşındaki Faslı oyuncu için yeniden girişimde bulunacağı bildirildi.

    SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Faslı orta saha oyuncusunun ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması 'un elini güçlendirdiği, yeni bir teklifle İtalya ekibinin kapısını çalabilyeceği belirtildi. Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kaddouri'yi kadrosuna katmak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi.

    6 İSİM SİFTAH YAPAMADI

    Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada Trabzonspor'da Esteban, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev forma şansı bulamayan isimler oldu. 6 oyuncu arasından Esteban ve Sheidaev, Ziraat Kupası 2'inci eleme turunda Serhat Ardahanspor ile oynan maçta görev alırken, Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir kupada mücadelesinde de şans bulamadı. Bordo mavililerde Furkan, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev, şu ana kadar ligde oynanan 5 maçta 18 kişilik kadroda dahi yer alamadı.

    YENİ TRANSFERLER ŞEHRİ TANIYOR

    Trabzonspor'un yeni transferlerinden Luis İbanez, boş vakitlerinde Trabzon'u gezerek şehri tanımaya çalışıyor. 28 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu, sosyal medya hesabı instagramdan Boztepe'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, ''Şehre yukarıdan bakarak çay içmek ayrı bir keyif" yorumunda bulundu. Ibanez'in ve bir çok yabancı oyuncunun fırsat buldukça şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiği, yerli oyuncuların da onlara eşlik ettiği görüldü.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Kaddouri ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.