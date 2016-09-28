Trabzonspor, 3'lü seri peşinde
Atiker Konyaspor'u yenerek moral bulan Trabzonspor, önümüzdeki haftalarda oynayacağı Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını kazanarak seri galibiyetler hedefliyor.
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettikten sonra Gaziantepspor'a deplasmanda 1-0, evinde Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a da dış sahada 3-0 yenilen bordo-mavililer, kupada Serhat Ardahanspor karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından ligde de Atiker Konyaspor'u mağlup edere, 3 puanla tanıştı.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için 2016-2017 sezonunda umut veren bir takım kurmayı amaçlayan Trabzonspor, ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor'u yenerek seri galibiyetlerin temelini atmak isteyen Karadeniz ekibi, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarından da arzuladığı sonuçları alarak üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor.
Ramil Sheidaev, forma bekliyor
Trabzonspor'un Zenit St. Petersburg'dan transfer ettiği Ramil Sheidaev forma bekliyor. Bordo-mavililerin sezon başında transfer ettiği yabancı oyuncuların tamamına lig maçlarında forma şansı veren Teknik Direktör Ersun Yanal, Ramil Sheidaev'e Serhat Ardahan maçında 31 dakika forma vermişti. Yeni transferlerden Durica, Onanzi, Castillo, Bero, Suk ve İbanez'e lig maçlarında forma şansı veren Yanal, Sheidaev'e 5.haftalık periyotta forma vermedi. Performansını yukarıya çekmek için çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, bordo-mavili takımın gol sıkıntısı yaşadığı haftalarda formayı kapmak için, Yanal'ın gözünü girmeye çalışıyor.
Durica takımın en çok top karşılayan ismi oldu
Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki Jan Durica, bordo-mavili takımda istatistikleriyle dikkat çekiyor. Kaleci Onur ile birlikte en çok formayı sırtlayan isim olan Slovakyalı oyuncu Spor Toto Süper Lig'de en çok top karşılayan isimler arasında 5. sırada yer alırken, takımında ise ilk sırada yer aldı. 5 maçta 450 dakika sahada kalan oyuncu rakipten gelen 123 topu karşıladı.
Mehmet Ekici ceza alanına en çok top gönderen isim oldu
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici ise rakip ceza alanına en çok top gönderen isim oldu. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında ceza alanına en çok top gönderen isimler arasında Galatasaraylı Sneijder ve Beşiktaşlı Quaresma'nın ardından Mehmet Ekici ceza alanına en fazla top gönderen 3 isim oldu. Ekici sahada 401 dakika kalırken 57 top rakip alana gönderdi.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için 2016-2017 sezonunda umut veren bir takım kurmayı amaçlayan Trabzonspor, ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor'u yenerek seri galibiyetlerin temelini atmak isteyen Karadeniz ekibi, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarından da arzuladığı sonuçları alarak üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor.
Ramil Sheidaev, forma bekliyor
Trabzonspor'un Zenit St. Petersburg'dan transfer ettiği Ramil Sheidaev forma bekliyor. Bordo-mavililerin sezon başında transfer ettiği yabancı oyuncuların tamamına lig maçlarında forma şansı veren Teknik Direktör Ersun Yanal, Ramil Sheidaev'e Serhat Ardahan maçında 31 dakika forma vermişti. Yeni transferlerden Durica, Onanzi, Castillo, Bero, Suk ve İbanez'e lig maçlarında forma şansı veren Yanal, Sheidaev'e 5.haftalık periyotta forma vermedi. Performansını yukarıya çekmek için çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, bordo-mavili takımın gol sıkıntısı yaşadığı haftalarda formayı kapmak için, Yanal'ın gözünü girmeye çalışıyor.
Durica takımın en çok top karşılayan ismi oldu
Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki Jan Durica, bordo-mavili takımda istatistikleriyle dikkat çekiyor. Kaleci Onur ile birlikte en çok formayı sırtlayan isim olan Slovakyalı oyuncu Spor Toto Süper Lig'de en çok top karşılayan isimler arasında 5. sırada yer alırken, takımında ise ilk sırada yer aldı. 5 maçta 450 dakika sahada kalan oyuncu rakipten gelen 123 topu karşıladı.
Mehmet Ekici ceza alanına en çok top gönderen isim oldu
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici ise rakip ceza alanına en çok top gönderen isim oldu. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında ceza alanına en çok top gönderen isimler arasında Galatasaraylı Sneijder ve Beşiktaşlı Quaresma'nın ardından Mehmet Ekici ceza alanına en fazla top gönderen 3 isim oldu. Ekici sahada 401 dakika kalırken 57 top rakip alana gönderdi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Pereira ne kadar alacak?
Toplam 15
Yorum
6s Arap o kadar kazanmıyor diyor !! 2,7 milyon euro alıyormuş
- ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
Toplam 2
Yorum
......... SEN DAHA KONUŞUYORMUSUN SN BAŞKANIM . GS YIKIP GİTTİN.
- Gönüllerde taht kurdu
Toplam 5
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........... ÖZBEK FB KULÜBÜ BAŞKANINDAN KORKTUĞU İÇİN DEĞİL KENDİSİNE OLAN SAYGISINDAN DOLAYI FB İÇİN SÖZ SÖYLEMEMİŞTİR. SÖZ GÜMÜŞSE SUKUT ALTINDIR MİSALİ. BASIN BÖYLE ANLAMALI. SANKİ BASIN BAŞKA ŞEYİ İMA EDİYOR GİBİ. BÜYÜKLÜK OLARAK GS DÖRT ADIM ÖNDE GİBİ. BUNDAN DOLAYIDA FB BAŞKANI GS YIN YOLUNU İZLEMEĞE ÇALIŞIYOR.
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