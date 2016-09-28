Şimdi sıra olimpiyatta
Ordu'da düzenlenen Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Süme, ziyarette kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, sporcuları Busenaz'ın elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Elde edilen başarı oldukça büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından sıra olimpiyatlara geldi" dedi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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