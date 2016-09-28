 Şimdi sıra olimpiyatta – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Şimdi sıra olimpiyatta

    Şimdi sıra olimpiyatta
    Ordu'da düzenlenen Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden 'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Süme, ziyarette kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, sporcuları Busenaz'ın elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Elde edilen başarı oldukça büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından sıra olimpiyatlara geldi" dedi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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