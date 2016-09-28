Sıfır tolerans

Ligde geride kalan 5 haftada hakemler her 7.5 faulde bir kart çıkarırken, Trabzonspor’a ise her 6.6 faulde bir kart gösteriliyor. Fırtına ayrıca istatistiklere göre ligin en çok topa sahip olan 4. takımı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hakem hatalarından canı oldukça fazla yanan Trabzonspor, bu sezon da ligin en çok kart gören takımı oldu. Ligde geride kalan 5 haftada bordo-mavili takımın yaptığı faullerde kart taktir haklarını çoğunlukla rakip takımlar lehine kullanan hakemler, ligde ortalama 7.5 faulde bir kart gösteriyor. Ancak Karadeniz ekibi, rakip takımlara faul yaptığında ise bu oran 6.6 faulde bir kart olarak geri dönüyor. Yani Trabzonspor faul yapınca hakemler anında karta başvuruyor.



FAZLA FAUL, AZ KART

Fırtına şu ana kadar 99 faulle ligin açık ara en fazla faul yapılan takımı oldu. Bordo-mavili takım 5 maçta toplam 100 faul yaparken 15 sarı kart gördü, rakipler yaptıkları 99 faule rağmen 8 sarı kart gördü. F.Bahçe'ye 85 faul yapan rakipler ise 15 sarı kart görürken, Beşiktaş'a 72 faul yapan rakipler 16 sarı kart gördü. Trabzon ayrıca ilk 5 haftada yüzde 54.3 ile topla oynama oranlarında 4. takım oldu. G.Saray % 62.3 ile ilk sırada.





ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL