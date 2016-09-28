"Kamuoyunun bu asılsız haberlere..."

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Akyazı Stadyumu'nda satışa çıkardığımız locaları kimlerin aldığına dair bir kısım basın yayın kuruluşunda listeler yayınlanmıştır. Listeleri incelediğimizde bazı isimlerin tesadüfen denk geldiği görülmüştür. Yine listelerdeki bazı firma ve kurumların İstanbul'daki bir ya da birden çok kulübe ait stadyumlardaki localardan satın aldıkları zaten bilinmektedir.



Haliyle bu firma ya da kurumların diğer stadyumlarda olduğu gibi Trabzonsporumuzun muhteşem stadyumu Akyazı'dan loca almaları, alma durumunda olmaları da gayet doğaldır. Bunu 'olağanüstü' bir durum gibi ortaya koyarak söz konusu firma ve kurumlara karşı aleyhte kampanya başlatmak maksatlıdır, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Ayrıca söz konusu listedeki çok sayıda isim, firma veya kurum ile görüşme dahi yapılmamasına rağmen, ''işte locaları alanlar'' başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemelerini vurgularken, bu haberleri kaleme alan bir kısım basın yayın kuruluşlarını da hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz."