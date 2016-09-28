 İstikrar abidesi Jan Durica – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    İstikrar abidesi Jan Durica

    İstikrar abidesi Jan Durica
    Takımın en yaşlı futbolcusu olan (34) Durica, ilk 5 haftanın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden 2 yıllık sözleşme yapılan savunma oyuncusu, ilk 5 haftanın tamamında 90'ar dakika sahada kalarak 540 dakika ile Onur ile birlikte en çok forma giyen isim oldu.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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