İstikrar abidesi Jan Durica

Takımın en yaşlı futbolcusu olan (34) Durica, ilk 5 haftanın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden 2 yıllık sözleşme yapılan savunma oyuncusu, ilk 5 haftanın tamamında 90'ar dakika sahada kalarak 540 dakika ile Onur ile birlikte en çok forma giyen isim oldu.