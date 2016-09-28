Fırtına yerli firmalara yöneldi

Ekonomik olarak rahatlamak için Akyazı Stadı'nın isim hakkı sponsorluğundan önemli bir gelir elde etmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi, yerli firmalara yöneldi. Bordo mavili yönetimin Türkiye'de üretim yapan bir firmayla stadın isim hakkı sponsorluğu konusunda 5 milyon Euro'dan 5 yıl üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Anlaşmanın Akyazı Stadı'nın açılışının ardından gerçekleştirilebileceği bildirildi.



Bu arada Akyazı Stadı'nda loca satışlarının yoğun şekilde sürdüğü, birçok iş adamının loca kiraladığı öğrenildi.