 Fırtına yerli firmalara yöneldi – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Fırtına yerli firmalara yöneldi

    Fırtına yerli firmalara yöneldi

    TrabzonsporYönetim Kurulu, yapımı devam eden Akyazı Stadı'nın isim hakkı için sponsorluk görüşmelerinde yerli firmalara yöneldi.

    Ekonomik olarak rahatlamak için Akyazı Stadı'nın isim hakkı sponsorluğundan önemli bir gelir elde etmeyi planlayan yönetimi, yerli firmalara yöneldi. Bordo mavili yönetimin 'de üretim yapan bir firmayla stadın isim hakkı sponsorluğu konusunda 5 milyon Euro'dan 5 yıl üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Anlaşmanın Akyazı Stadı'nın açılışının ardından gerçekleştirilebileceği bildirildi.

    Bu arada Akyazı Stadı'nda loca satışlarının yoğun şekilde sürdüğü, birçok iş adamının loca kiraladığı öğrenildi.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:19
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