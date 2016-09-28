Deplasman kabusu bitecek
Fırtına, deplasman fobisini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz sezon dış sahada 12 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü deplasman performansını sergileyen Karadeniz ekibi, cumartesi günü Karabükspor'u mağlup ederek 5 maçlık deplasman galibiyeti özlemine de son vermek istiyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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