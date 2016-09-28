Deplasman kabusu bitecek

Fırtına, deplasman fobisini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz sezon dış sahada 12 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü deplasman performansını sergileyen Karadeniz ekibi, cumartesi günü Karabükspor'u mağlup ederek 5 maçlık deplasman galibiyeti özlemine de son vermek istiyor.