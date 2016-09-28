 Deplasman kabusu bitecek – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Deplasman kabusu bitecek

    Deplasman kabusu bitecek
    Fırtına, deplasman fobisini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Geçtiğimiz sezon dış sahada 12 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü deplasman performansını sergileyen Karadeniz ekibi, cumartesi günü Karabükspor'u mağlup ederek 5 maçlık deplasman galibiyeti özlemine de son vermek istiyor.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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