 Bordo-mavililer taktik çalıştı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Bordo-mavililer taktik çalıştı

    Bordo-mavililer taktik çalıştı
    Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların taktik bir çalışma gerçekleştirdikleri belirtildi. Sakatlığı bulunan Uğur Demirok takımdan ayrı çalıştı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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