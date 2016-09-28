Bordo-mavililer taktik çalıştı
Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların taktik bir çalışma gerçekleştirdikleri belirtildi. Sakatlığı bulunan Uğur Demirok takımdan ayrı çalıştı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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