Bir gol atsam gerisi gelecek
“Takım olarak stresli günler geçirdik. Konyaspor maçında aldığımız galibiyet bu stresi atmamız için önemliydi”
Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak şu ana kadar Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Güney Koreli forvet Hyun Jun Suk, beklentilere karşılık verememenin üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son 3 haftada kendisinde ısrar etmesine rağmen henüz ligde gol mutluluğu yaşayamayan Suk, "Takım olarak stresli günler geçirdik. Konyaspor maçında aldığımız galibiyet bu stresi üzerimizden atmamız için önemliydi" dedi.
TARAFTARI COŞTURURUM
Yeni bir takım olmalarının sıkıntısını her bölgede yaşadıklarını da söyleyen 25 yaşındaki forvet, "Ancak bir gol attığımda devamının geleceğini de çok iyi biliyorum. Üzerimdeki şanssızlığı en kısa zamanda bitirmek istiyorum. Taraftarımızı ayağa kaldıracağım. Bana güvenenleri mahcup etmem" ifadesini kullandı.
TARAFTARI COŞTURURUM
Yeni bir takım olmalarının sıkıntısını her bölgede yaşadıklarını da söyleyen 25 yaşındaki forvet, "Ancak bir gol attığımda devamının geleceğini de çok iyi biliyorum. Üzerimdeki şanssızlığı en kısa zamanda bitirmek istiyorum. Taraftarımızı ayağa kaldıracağım. Bana güvenenleri mahcup etmem" ifadesini kullandı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
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gsli hüso arena boş kalmasın
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