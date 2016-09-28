 Bir gol atsam gerisi gelecek – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Bir gol atsam gerisi gelecek

    Bir gol atsam gerisi gelecek

    “Takım olarak stresli günler geçirdik. Konyaspor maçında aldığımız galibiyet bu stresi atmamız için önemliydi”

    'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak şu ana kadar Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Güney Koreli forvet Hyun Jun Suk, beklentilere karşılık verememenin üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son 3 haftada kendisinde ısrar etmesine rağmen henüz ligde gol mutluluğu yaşayamayan Suk, "Takım olarak stresli günler geçirdik. Konyaspor maçında aldığımız galibiyet bu stresi üzerimizden atmamız için önemliydi" dedi.

    TARAFTARI COŞTURURUM
    Yeni bir takım olmalarının sıkıntısını her bölgede yaşadıklarını da söyleyen 25 yaşındaki forvet, "Ancak bir gol attığımda devamının geleceğini de çok iyi biliyorum. Üzerimdeki şanssızlığı en kısa zamanda bitirmek istiyorum. Taraftarımızı ayağa kaldıracağım. Bana güvenenleri mahcup etmem" ifadesini kullandı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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