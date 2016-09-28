Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti

Trabzon'un Beşikdüzü İlcesi'nde 21 Eylül'de yaşanan sel felaketi sonrası Asbaşkan Ahmet Çubukçu, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculardan Yusuf, Zeki ile Okay ilçeye ziyarette bulundu. Ardından Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ak Parti Milletvekili Salih Cora ve Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'na başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan Beşikdüzü esnafını da ziyaret eden Çubukçu ve Yanal, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.