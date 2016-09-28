Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti
Trabzon'un Beşikdüzü İlcesi'nde 21 Eylül'de yaşanan sel felaketi sonrası Asbaşkan Ahmet Çubukçu, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculardan Yusuf, Zeki ile Okay ilçeye ziyarette bulundu. Ardından Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ak Parti Milletvekili Salih Cora ve Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'na başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan Beşikdüzü esnafını da ziyaret eden Çubukçu ve Yanal, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
Beşikdüzü’ne geçmiş olsun ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.