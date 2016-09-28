''Asla unutmayacağım''
29. yaş gününde takım arkadaşlarının sahada Mustafa Yumlu maskesi takarak yeni yaş gününü kutlaması, tecrübeli savunma oyuncusunu duygulandırdı. Hayatı boyunca bu doğum gününü unutmayacağını söyleyen Mustafa Yumlu, "Böyle bir organizasyon beklemiyordum. Gerçekten çok duygulandım. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bu doğum günümü unutmayacağım" dedi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
''Asla unutmayacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.