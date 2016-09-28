''Asla unutmayacağım''

29. yaş gününde takım arkadaşlarının sahada Mustafa Yumlu maskesi takarak yeni yaş gününü kutlaması, tecrübeli savunma oyuncusunu duygulandırdı. Hayatı boyunca bu doğum gününü unutmayacağını söyleyen Mustafa Yumlu, "Böyle bir organizasyon beklemiyordum. Gerçekten çok duygulandım. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bu doğum günümü unutmayacağım" dedi.