 Aker’in zemini için çalışma başlatıldı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Aker’in zemini için çalışma başlatıldı

    Aker’in zemini için çalışma başlatıldı
    Avni Aker Stadı'nın son haftalarda oldukça kötüleşen zemini için çalışma başlatıldı. Stat yetkilileri, bakım çalışmalarının 10 günde tamamlanacağı ve zeminin içeride oynanacak ilk maça kadar çok daha düzgün bir görünüme sahip olacağını belirtti. Avni Aker'in zemini, içeride oynanan Osmanlıspor ve son Konyaspor maçlarında futbolcuları oldukça zorlamıştı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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