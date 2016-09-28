Aker’in zemini için çalışma başlatıldı
Avni Aker Stadı'nın son haftalarda oldukça kötüleşen zemini için çalışma başlatıldı. Stat yetkilileri, bakım çalışmalarının 10 günde tamamlanacağı ve zeminin içeride oynanacak ilk maça kadar çok daha düzgün bir görünüme sahip olacağını belirtti. Avni Aker'in zemini, içeride oynanan Osmanlıspor ve son Konyaspor maçlarında futbolcuları oldukça zorlamıştı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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