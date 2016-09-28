Aker’in zemini için çalışma başlatıldı

Avni Aker Stadı'nın son haftalarda oldukça kötüleşen zemini için çalışma başlatıldı. Stat yetkilileri, bakım çalışmalarının 10 günde tamamlanacağı ve zeminin içeride oynanacak ilk maça kadar çok daha düzgün bir görünüme sahip olacağını belirtti. Avni Aker'in zemini, içeride oynanan Osmanlıspor ve son Konyaspor maçlarında futbolcuları oldukça zorlamıştı.