 Aidatlar için cuma son gün – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Aidatlar için cuma son gün

    Aidatlar için cuma son gün
    Bordo-mavili yönetim, üye aidat ödemelerinin cuma günü sona ereceğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Aidat ödemeleri Tesisleri'nde saat 18.00'de, online ödemeler ise gece 24.00'te bitecektir. Üyelerimiz aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık arasındaki olağan genel kurula katılabilecek" denildi
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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