Aidatlar için cuma son gün
Bordo-mavili yönetim, üye aidat ödemelerinin cuma günü sona ereceğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Aidat ödemeleri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de, online ödemeler ise gece 24.00'te bitecektir. Üyelerimiz aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık arasındaki olağan genel kurula katılabilecek" denildi
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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