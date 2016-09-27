 Trabzonspor’dan aidat uyarısı – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ’dan aidat uyarısı

    Trabzonspor’dan aidat uyarısı

    Kulübü, üye aidat ödemelerinin 30 Eylül 2016 Cuma günü sona ereceğini açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Aidat ödemeleri Tesisleri'nde saat 18.00'de, online ödemeler ise gece 24.00'de bitecektir. 2 yılını doldurmuş üyelerimiz 30 Eylül'e kadar aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasındaki olağan genel kurulumuza katılma hakkı elde edecektir" ifadelerine yer verildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:32
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