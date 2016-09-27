Trabzonspor’dan aidat uyarısı
Trabzonspor Kulübü, üye aidat ödemelerinin 30 Eylül 2016 Cuma günü sona ereceğini açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Aidat ödemeleri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de, online ödemeler ise gece 24.00'de bitecektir. 2 yılını doldurmuş üyelerimiz 30 Eylül'e kadar aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasındaki olağan genel kurulumuza katılma hakkı elde edecektir" ifadelerine yer verildi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyon Galatasaray
Toplam 10
Yorum
arsen l. Geçen sene BJK den 25 puan fark yedi,bu sene 45 olacak.....
- Töre’ye karşı çıktılar!
Toplam 8
Yorum
bilal o westham geçen sene şampiyonluğa oynuyordu onu ne yapacaksın ? 2 maç kazandınız diye geçen seneki durumunuzu unuttunuz sanırım.
- Nokta atışı
Toplam 7
Yorum
hagi 10 tolganın yanına iyi bir 8 numara aldık mı bu iş tamamdır.
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