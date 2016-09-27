 ‘Öze dönüş’ yolunda – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ‘Öze dönüş’ yolunda

    ‘Öze dönüş’ yolunda

    Konya maçında 4 Trabzonlu ismin 11’de olması sevinç yarattı. Sağ bekte Zeki, solda Akbaş, savunmanın göbeğinde Yumlu, forvette de Muhammet oynadı.

    Teknik direktör Ersun Yanal, Konyaspor maçında Trabzon kökenli 7 oyuncudan 4'üne ilk 11'de şans verirken, bu futbolcuların performansı ve Yusuf'un da golü atan isim olması bundan sonra 'öze dönüş' yolunda herkese umut verdi. Sağ bekte Zeki, solda Mustafa Akbaş, savunmanın göbeğinde Mustafa Yumlu oynadı. Forvette ise Muhammet formasını geri alırken, diğer Trabzonlu oyuncu Yusuf Erdoğan son bölümde oyuna girip galibiyeti getiren golü attı.

    4 İSİM DE ŞANS BEKLİYOR
    Mustafa Akbaş ve Zeki iyi bir performans gösterirken, alt yapı kökenli Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Furkan ve Uğurcan'ın da şans için fırsat beklemeleri ile yeniden altyapıya dönüşün Trabzonspor'un ayağa kalkması yolunda önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

    BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ
    Yanal, "Şunu bilmeliyiz ki bir çiçekle bahar gelmeyeceği gibi bir galibiyet ile her şey güzel olmaz. Çalışmaya devam" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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