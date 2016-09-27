Karabükspor maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptığı kaydedildi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 14:58
- Ben izin verirdim
Toplam 12
Yorum
sabri can 2004 2005 sezonunda bızımle stadını paylaşmayan beşiktaşla mı ? ünal aysalı hala desteklıyorum senden bır halt olmaz dursun
- Dünyanın en hızlı 9. golü
Toplam 8
Yorum
gsx brumanın oyunundaki gelişimde rikerinkin çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum ne terim ne mancini nede hamza zamanında böyle oynamadı
- Ben izin verirdim
Toplam 12
Yorum
Beşiktaş arkadaşım alisamiyende son maçınızı oynadığınız gün sizin stadınızın yapım işlemi tamamlanmıştı ezbere boş konuşuyorsun beşiktaş gibi 3 yıl stadsız kalmadınız önce bir tarihini öğren ondan sonra burada fikrini yaz istersen...
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