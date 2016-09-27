 Karabükspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    maçı hazırlıkları sürdü

    Karabükspor maçı hazırlıkları sürdü

    , Toto Süper Lig'de Kardemir ile 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların taktik bir çalışma gerçekleştirdikleri belirtildi.

    Antrenmanda sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptığı kaydedildi.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:58
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