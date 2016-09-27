Işığı göreceğiz

Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, taraftarlardan sabır ve hoşgörü istedi, "Meşakkatli bir yoldayız. Biraz uzun sürebilir ama yolun sonunda ışığı göreceğiz" dedi. Egemen, "Konya galibiyetiyle herkesin morali düzeldi. Futbolcularımız inanılmaz mücadele etti" diye konuştu.