 Güray unutuldu! – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Güray unutuldu!

    Güray unutuldu!
    Ligde ilk 3 hafta ilk 11'de başlayan Güray Vural, son 3 maçta formaya hasret kaldı. Alanyaspor deplasmanında kulübede oturan 28 yaşındaki Güray, Ardahanspor ile oynanan kupa maçı ve ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçlarında da 18 kişilik kadroya giremedi. Sol bekte İbanez ve Mustafa Akbaş forma giydi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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